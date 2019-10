Elano conversa com Renato e Autuori por ajuda do Santos para a Inter

Elano conta com a ajuda do Santos para montar o elenco da Internacional de Limeira no Campeonato Paulista 2020. O técnico tem conversado com o superintendente Paulo Autuori e com o amigo Renato, coordenador técnico de desenvolvimento.

Elano foi técnico do Peixe na reta final de 2017, antes do presidente José Carlos Peres assumir e o contrato não ser renovado. Na ocasião, o treinador promoveu Yuri Alberto e deu espaço para Daniel Guedes, hoje no Goiás, e Arthur Gomes, atualmente na Chapecoense. O trio é visto com bons olhos pelo ex-meia, por exemplo.

“Tenho falado com Renato e Autuori sobre algumas possibilidades. Falei alguns nomes. Os dois estão dispostos a ajudar, sim. Vamos ver o que vai dar certo”, disse Elano, à Gazeta Esportiva.

A Inter de Limeira tem orçamento reduzido e conta com a ajuda do Alvinegro por empréstimos com salários pagos na totalidade ou na maior parte.

A equipe do interior está no Grupo C do Paulistão, ao lado de São Paulo, Ituano e Mirassol.

