Elano confirma proposta para ser técnico do sub-20 do Santos

Com o aval do executivo de futebol Renato, o Santos convidou Elano para ser técnico do sub-20. O ex-meia do Peixe substituiria Leandro Mehlich na categoria. A informação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

“Tive uma primeira proposta e fiz uma contraproposta, nada fora do normal e distante do que ofereceram. Quero um contato direto para conversamos, quero entender tudo que acontece para eu poder ajudar. Questão salarial é bem próxima, não é isso o mais importante”, disse Elano, à Gazeta Esportiva.

O presidente José Carlos Peres demitiu Elano no fim do ano passado, depois do técnico assumir o time profissional no lugar de Levir Culpi e confirmar a vaga na Libertadores de 2018. Na ocasião, o ídolo soube da notícia pela imprensa.

Sem mágoas, Elano disse que sempre estaria à disposição do Santos em jogo beneficente na Vila Belmiro, no último dia 4. A declaração chamou a atenção da diretoria e motivou o convite.