Eduardo Sasha deve ser emprestado ao Santos

O atacante Eduardo Sasha está de saída do Beira-Rio. O jogador de 25 anos deve acertar com o Santos um contrato de empréstimo até dezembro de 2018. O atleta tem vínculo com o Internacional até 2020.

O acordo entre a direção dos clubes e o atacante pode ser selado nesta segunda-feira. Caso confirmado o empréstimo, Sasha viaja no mesmo dia para São Paulo para realizar exames médicos e assinar o novo vínculo. A negociação também ajudar na permanência em definitivo do centroavante Leandro Damião no Colorado.

Em 2017, Eduardo Sasha defendeu o Internacional em 28 partidas, com 15 vitórias, sete empates e seis derrotas, marcando três gols. O atacante também recebeu uma placa comemorativa por defender a camisa do Inter em mais 150 jogos. Pelo clube gaúcho, o jogador conquistou cinco Campeonatos Estaduais. Em 2012, atuando pelo Goiás, ele foi campeão da Série B.