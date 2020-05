Edu Dracena diz que saiu do Santos em 2015 por má relação com Léo

Edu Dracena disse nesta quinta-feira que optou pela saída do Santos em 2015 por conta da má relação com ex-lateral-esquerdo Léo.

O ex-zagueiro e atualmente assessor técnico do Palmeiras fez um acordo amigável com o Peixe para não sair pela porta dos fundos em momento de debandada na Justiça por atraso salarial. Léo, seu desafeto, era consultor na diretoria de Modesto Roma.

“Sempre procurei resolver frente a frente, o que eu tinha para falar com ele eu falei e vida que segue. Naquele momento eu preferi sair pela porta da frente do que sair pela porta dos fundos. Eu ia brigar, era uma situação que não ia gostar e queimaria tudo que fiz no clube. Conversei com o então presidente Modesto Roma e saí”, disse Dracena, ao jornalista Jorge Nicola, antes de ser perguntado se o motivo da saída foi especificamente o problema com Léo.

“Sim, sim”, resumiu.

Nos bastidores, a informação era de liderança dividida no clube e várias discussões entre Edu Dracena e Léo. Conversas com todo o elenco ocorreram, mas não resolveram a situação.

Edu Dracena foi para o Corinthians e depois para o Palmeiras, onde se aposentou no ano passado. O zagueiro foi o capitão do Santos campeão da Libertadores da América em 2011.

“Dois caras levantaram a Libertadores da América. Seo Zito, que infelizmente já morreu, e eu. Então de alguma forma precisam lembrar de mim. Tenho carinho enorme pelo Santos. Tinha mais um ano de contrato e optei por sair bem”, concluiu.

