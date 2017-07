Dupla supera desconfiança e vira 2ª zaga menos vazada do Brasileirão

No início de 2017, David Braz e Lucas Veríssimo passavam longe de ser a dupla de zaga dos sonhos dos torcedores do Santos. Porém, os dois foram superando a desconfiança no decorrer da temporada e firmaram-se como titulares. Hoje, os dois ostentam o fato de estarem na segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro.

Com dez gols sofridos em 16 jogos, os santistas perdem apenas para o líder Corinthians, que levou apenas sete tentos até aqui. Além disso, o Peixe não vai buscar a bola no fundo das redes há quatro partidas. A última vez foi na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, no dia 9 de julho, na Vila.

Veríssimo, que está na mira de times europeus, foi quem deu a maior volta por cima no alvinegro. Em outubro do ano passado, ele cometeu dois pênaltis no amistoso contra o Benfica, na Vila Belmiro, foi muito criticado pela torcida e acabou virando a última opção da defesa santista. Em 2017, porém, o zagueiro assumiu a titularidade, desbancando Cleber, que chegou do Hamburgo a peso de ouro.

Já David Braz viveu altos e baixos nos últimos anos. Titular absoluto em 2015, o zagueiro perdeu espaço para Luiz Felipe na última temporada e passou a ser opção no banco. Porém, com a lesão do companheiro, que voltou a treinar com bola apenas nesta segunda-feira, ele reassumiu o posto de titular.

Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o Santos conta com a dupla de zaga para não ser vazado contra o Flamengo, em duelo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, o ataque do Peixe também precisa estar inspirado, afinal, os santistas precisam marcar pelo menos três gols avançarem. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, no Rio de Janeiro.