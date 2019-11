Dupla “esquecida” pelo Santos espera fim do contrato para sair

O zagueiro Rodrigo Lobão e o atacante Yaya Banhoro se destacaram na surpreendente campanha do Bangu semifinalista do Campeonato Carioca. E desde a eliminação para o Vasco, em 7 de abril, estão fora de atividade.

A dupla foi “esquecida” pelo Santos após o fim do empréstimo ao Bangu. Treinaram por conta e não foram chamados para renovar. Propostas de outros clubes foram ignoradas no decorrer da temporada.

Diante desse cenário e da paralisação forçada na carreira por oito meses, Lobão e Yaya aguardam o término do vínculo, em 31 de dezembro, para sair de graça. Eles foram procurados pela Gazeta Esportiva e lamentaram a situação.

“Estou em casa esperando. Acho que sim (saída no fim do ano). Nunca vi isso”, afirmou Lobão.

“Vou esperar acabar o contrato para sair. Poderia renovar, mas eles não ofereceram nenhuma garantia”, disse Yaya.

Rodrigo Lobão tem 26 anos e foi procurado por Ponte Preta e Criciúma no primeiro semestre. Yaya Banhoro, natural de Burkina Faso, possui 23 anos e atraiu interesse do Botafogo depois do Estadual no Rio de Janeiro.

Lobão e Yaya foram contratados para a extinta categoria sub-23 em 2017 e nunca atuaram pelo elenco profissional do Santos.

