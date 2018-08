Dois novos membros da comissão técnica começam a trabalhar no Santos

Dois novos membros da comissão técnica de Cuca começaram a trabalhar no Santos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé: o auxiliar Eudes Pedro e o observador técnico Daniel Cerqueira.

Eudes e Daniel se juntam ao outro auxiliar, Cuquinha, e o preparador físico Carlinhos Neves. A dupla estará no campo na manhã desta sexta, no CT, na última atividade antes da partida contra o Sport, sábado, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois trabalharam com Cuca em 2017, no Palmeiras, e são vistos como indispensáveis pelo treinador. Eudes, assim como Cuquinha, ajuda no dia a dia, com a rotina de treinamentos e jogos. Daniel, que saiu do Grêmio para trabalhar no Peixe, será o encarregado de estudar o adversário, com o detalhamento de pontos fortes e fracos. Alguns de seus relatórios são preparados depois de observações in loco.