Dois clubes entram na briga com o RB por Anderson Ceará, do Santos

Londrina e Novorizontino também têm interesse em Anderson Ceará, do Santos. O Red Bull foi o primeiro clube a tentar o empréstimo.

O meia do Peixe tem 20 anos, não possui mais idade para o sub-20 e seu futuro no elenco profissional é incerto depois de não receber chances em 2019. Dessa forma, a saída para ganhar minutos é vista como necessária.

O Alvinegro analisa as opções e tem, a princípio, o Novorizontino como “preferido” por conta do empréstimo curto, apenas para o Campeonato Paulista. O Red Bull Bragantino colocaria Ceará primeiramente no RB Brasil, na Série A-2, enquanto o Londrina oferece Paranaense e Série C.

Cercado de expectativa na base, Anderson Ceará fez alguns treinamentos com o grupo principal, mas não ganhou qualquer oportunidade com o ex-técnico Jorge Sampaoli. Ele estreou como profissional diante do Botafogo, em novembro de 2018, antes de grave lesão no joelho.

Ceará é uma aposta pessoal do presidente José Carlos Peres. O jogador chegou a treinar no PSV (HOL) em 2018, durante impasse contratual no Santos. O vínculo atual vale até 30 de junho de 2021 e há interesse na renovação.

“Será nosso camisa 10 muito em breve. Fui buscá-lo de volta ao Santos. Ele estava na Holanda”, disse Peres, à Gazeta Esportiva, em entrevista recente.