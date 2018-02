Dodô treina, mas não estipula prazo para estrear pelo Santos

Anunciado como reforço nesta quinta-feira, Dodô fez seu primeiro treino pelo Santos. Sem jogar há nove meses, o lateral-esquerdo participou de parte do trabalho com bola junto ao restante dos companheiros, mas não estipulou qualquer prazo para ficar à disposição do técnico Jair Ventura.

“Pessoal me recebeu muito bem, fiz parte do trabalho com o grupo. Estou muito feliz e terei alguns passos até poder ser convocado. Primeiro dia foi muito bom, disse Dodô, em entrevista à Santos TV.