Dodô se candidata a bater faltas no Santos: “Tenho treinado bastante”

Reforço para 2018, Dodô pode ser novidade também nas bolas paradas do Santos. O lateral-esquerdo é candidato a bater faltas no elenco do técnico Jair Ventura.

“Bola parada tem se mostrado muito efetiva. Tenho acompanhado Libertadores e muitos gols são feitos assim. Equipes brasileiras sofreram. E tenho treinado bastante ao longo dos anos. Jair define se é pra área ou direto. Ajudo, mas Daniel Guedes e Jean Mota batem bem. Com boa estatura na defesa, poder ofensivo na bola aérea é muito bom. Temos potencial grande nesse fundamento”, diz Dodô.

Dodô bateu as faltas em sua estreia, na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, na última quarta-feira. O lateral cruzou antes do gol de Yuri Alberto e bateu uma, de forma direta, na barreira.

O lateral emprestado pela Sampdoria-ITA vive a expectativa de ser mantido como titular do Santos contra o São Bento neste domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.