Dodô lamenta derrota decidida no fim: “Perdemos para nós mesmos”

Dodô foi bastante crítico após a derrota do Santos para o Cruzeiro no Mineirão, por 2 a 1. Na saída de campo, o lateral-esquerdo preferiu deixar os méritos do rival de lado e garantiu que o Peixe, que não perdia no Brasileiro havia sete rodadas, voltará para casa com o resultado negativo graças à falta de atenção do time nos minutos finais.

“O sentimento é que perdemos para nós mesmos. Tivemos inúmeras chances de matar o jogo, fazer 2 a 0, 2 a 1. É complicado, porque fizemos um jogo bom, acabamos pagando por uma desatenção. Temos que refletir, treinar bastante finalização para não voltarmos a cometer os mesmos erros do início do Brasileiro, em que jogávamos melhor, mas não vencíamos”, disse Dodô ao Premiere.

O jogador santista também comentou sobre a falta de eficiência da equipe no segundo tempo, quando teve diversas oportunidades para assegurar o resultado positivo, mas não converteu. Em uma dessas chances, inclusive, Bruno Henrique acabou cabeceando para fora após ótima defesa do goleiro Fabio em jogada individual de Gabigol.

“A gente espera que não prejudique, sabemos que os nossos atacantes têm que ter confiança na cara do gol. Tivemos inúmeras chances, não aproveitamos, mas agora é erguer a cabeça, descansar e na quinta-feira, lá no Pacaembu, aproveitar as chances e sair com os três pontos para dar um ânimo maior pra buscarmos o nosso principal objetivo, que é a Libertadores”, completou Dodô.

Agora, o Santos já volta o foco para o confronto atrasado com o Vasco, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em que tentará retomar a excelente sequência que embalou desde a chegada do técnico Cuca à Vila Belmiro.