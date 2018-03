Dodô faz “Tempo Real” e pede ajuda para exame antidoping no Santos

Dodô foi o sorteado para o exame antidoping após a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Nacional-URU nesta quinta-feira, no Pacaembu. E o lateral-esquerdo teve dificuldade para conseguir urinar.

Por meio do seu Twitter, o jogador pediu ajuda para os seguidores. Ele demorou mais de uma hora para conseguir passar pela prova, padrão em partidas profissionais.

4 garrafas d’água, 3 latinhas de refrigerante e nada ainda!!!! 😭😭 Alguém tem alguma dica pra ajudar!? #ajudaododo #dododoping — Dodô Pires (@dodopires) 16 de março de 2018

Dodô entrou no intervalo da partida, no lugar de Vecchio. Com o lateral em campo e Jean Mota no meio, o Peixe melhorou e sofreu menos após a expulsão de Gabigol.