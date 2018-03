Dodô cita Felipe Melo para pedir mentalidade vencedora ao Santos

Dodô surpreendeu em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, ao responder sobre o incômodo com três jogos sem vencer no Santos. O lateral-esquerdo citou Felipe Melo, do Palmeiras, e demonstrou conhecimento acadêmico.

“Aprendi muito na Itália com depoimentos, livros de jogadores, técnicos e personalidades, que o esporte é feito da parte mental. Preparação física, técnica e tática é feita coletivamente, times se preparam bem, mas lado mental é muito importante. Se incomoda? Imagino que incomode. E penso que sim. Tem que incomodar. Jogador e time tem que pensar em vencer. Felipe Melo foi meu companheiro na Inter, vi uma matéria dele falando que o vestiário fica triste em derrota. Time tem que se incomodar em não vencer. Seja coletivo, treino ou jogo. Campo alagado, altitude, tem que incomodar em qualquer circunstância. Mentalidade vencedora leva longe. Álibi não é bom, não é bom dar desculpa, mesmo que seja difícil… Esse salto de qualidade é feito na mente. Jair passa isso. Não procurar álibi. Procurar vencer”, disse Dodô.

O Peixe perdeu para Real Garcilaso-PER e Novorizontino e empatou com o Corinthians. A próxima partida será no domingo, contra o São Bento, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Após estrear em Novo Horizonte, Dodô vive a expectativa de ser titular na Vila. O lateral-esquerdo foi emprestado pela Sampdoria-ITA e chegou ao alvinegro com status de titular.