Dodô chega ao Brasil neste domingo para negociar com o Santos

Dodô volta de viagem aos Estados Unidos neste domingo para iniciar, efetivamente, a negociação pela permanência no Santos.

O Peixe enviou uma proposta formalizada no fim da semana, mas Dodô ainda não viu. O lateral-esquerdo preferiu curtir as férias em famílias antes de discutir seu futuro.

“Temos um acerto com a Sampdoria para comprar 95% dele, o clube ficaria com 5%. Ele viajou com a família, tenho conversado com seu procurador, fiz uma proposta até ousada para ele. Estamos aguardando a segunda-feira, quando será apresentada para ele e para o pai. Há uma possibilidade grande de renovar. Ele quer ficar no Santos”, disse o presidente José Carlos Peres, à Rádio Bandeirantes.

O Alvinegro pagará 2 milhões de euros (R$ 8,9 milhões) para a Sampdoria, valor estipulado para a compra no contrato de empréstimo até o fim deste ano. A indefinição está no salário. O Santos paga, atualmente, apenas 20% do total (cerca de R$ 130 mil) e não tem condições de arcar com os R$ 650 mil combinados pelos italianos.

A proposta do Peixe inclui salário alto, mas dentro de sua realidade financeira, e bônus por metas alcançadas. A expectativa é anunciar a permanência nos próximos dias.