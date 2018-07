Dodô brinca com suspensão de Chulapa e defende o amigo Sasha: “Sacrificado”

O Santos será dirigido por Azul, o preparador de goleiros, neste domingo, contra o América-MG, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Dodô brincou com a situação e lembrou do atrito entre o técnico interino Serginho Chulapa, suspenso, e Mauricio Barbieri, treinador do Flamengo, depois do empate em 1 a 1 na última quarta-feira.

“Treinador adversário ficará mais tranquilo (risos). Mas falando sério, vamos sentir falta, ele participa muito, disse que cobraria, gritaria e que xingaria se não jogássemos. Ele incentiva bastante, a presença é importante, mas temos feito trabalho de preparação muito bom fora do campo. Pessoal da análise preparou bem, com informações que nos ajudaram e o Arzul participou também da preparação para os jogos, principalmente na bola parada. Sentiremos falta dele, mas Arzul nos representará e esperamos fazer outro bom jogo”, disse Dodô, em entrevista coletiva.

O lateral-esquerdo Dodô ainda saiu em defesa do seu amigo Eduardo Sasha, conhecido desde a seleção de base, quando o atacante foi volante. São 16 jogos sem marcar.

“Atacante gosta de fazer gols sempre, conheço o Sasha há quase 10 anos, jogamos na seleção de base e era meu companheiro de quarto também. Tínhamos Neymar e Coutinho e o Lucho (Nizzo), o técnico, o colocou como volante. Isso mostra a versatilidade dele, pode jogar em várias posições. Centroavante, 10, externo na direita e esquerda. Tem se sacrificado bastante e isso influencia nos gols. No começo do ano estava mais fixo, fazendo mais gols, e ele se sacrifica em prol do grupo, mudar de posição não é algo que nós jogadores gostamos muito. Essa mudança tem influenciado um pouco nos gols, mas não nas atuações. Tem papel importante, dá assistências, controlamos mais contra o Flamengo por segurar a construção, sem ele sofremos um pouco mais. Dos quatro atacantes, um tem que se sacrificar e no momento tem sido ele”, completou.

Dodô e Eduardo Sasha serão titulares do Santos contra o América. David Braz, suspenso contra o Flamengo, fica à disposição. Enquanto isso, o Peixe procura um substituto para Jair Ventura.