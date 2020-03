Dívida e falta de chances podem encurtar passagem de Evandro pelo Santos

Evandro pode terminar a sua passagem pelo Santos em 30 de junho, quando o atual contrato termina. E há dois motivos principais: uma dívida do Peixe e a falta de chances sob o comando de Jesualdo Ferreira.

O acordo possui uma cláusula de prorrogação automática até dezembro, mas o Alvinegro ainda não pagou valores pela contratação em 2019: a quantia inicial era de R$ 140 mil e já beira os R$ 200 mil.

Os representantes de Evandro notificaram o Santos na Justiça e ainda não receberam o que foi combinado. Esse fator esfria a chance de renovação.

Outro problema é a surpresa pela ausência de oportunidades com Jesualdo. A expectativa era de se tornar homem de confiança por causa da experiência do treinador no futebol português, onde Evandro atuou pelo Porto.

Aos 33 anos e meia de origem, Evandro não empolgou Jesualdo Ferreira nos treinamentos e chegou a jogar como primeiro volante diante do Defensa y Justicia, pela Libertadores da América. Ao todo, são cinco partidas na temporada depois de terminar 2019 como titular de Sampaoli.

Esse cenário faz com que Santos e Evandro pensem em não confirmar o alongamento do vínculo até dezembro. E mesmo se a cláusula for confirmada, o meio-campista poderia assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de julho para sair livre em 2021.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com