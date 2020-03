Discreto, diretor do Santos tem liberdade inédita na gestão de Peres

O Santos do presidente José Carlos Peres teve quatro executivos de futebol: Gustavo Vieira, Ricardo Gomes, Paulo Autuori e Renato (ainda no clube, mas agora como coordenador técnico).

O departamento de futebol do Peixe ainda contou com outros dois gerentes de futebol, William Machado e Gabriel Andreata, e um administrativo, Sérgio Dimas.

E depois de tantas saídas, por opção do clube ou dos próprios profissionais, o Alvinegro se vê bem servido com William Thomas, de perfil mais discreto e pouco comentado.

Oficialmente “diretor técnico de futebol”, William tem plena confiança de Peres e dos demais membros da diretoria. Ele, por exemplo, foi quem sugeriu Jesualdo Ferreira e foi até Portugal pessoalmente para negociar com o treinador.

Os membros da cúpula santista dizem que nenhum dos outros diretores citados acima tiveram a mesma liberdade de William Thomas. Com isso, José Carlos Peres lida menos com questões do futebol.

O presidente foi, na prática, um diretor de futebol em vários momentos da gestão. Todas as reuniões, de renovação na base à contratação no profissional, passavam por ele. Atualmente, não é assim. William profissionaliza o departamento, otimiza processos e Peres lida mais com o lado financeiro.

Educador físico formado e pós-graduado em fisiologia do exercício, William Thomas se especializou em gestão de futebol na Espanha. Ele trabalhou como preparador físico no RS Futebol Clube e Grêmio, antes de atuar como diretor do Athletico-PR de 2013 a 2018, e ser indicado por Autuori ao Santos.

O departamento de futebol do Peixe ainda conta com Renato e Edinho (coordenador técnico de desenvolvimento) e Diogo Castro (coordenador de futebol).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com