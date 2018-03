Diogo Vitor se desculpa após pênalti perdido no Santos: “Pior momento da carreira”

Diogo Vitor sumiu por mais de uma vez, foi rebaixado para o Santos B depois de estrear como profissional e quase não renovou o contrato neste ano, mas entende que o pior momento de sua carreira ocorreu na noite desta terça-feira, no Pacaembu.

Diogo perdeu um pênalti na classificação do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista por 5 a 3 nas penalidades máximas. O jovem entrou no segundo tempo e não repetiu a atuação das quartas, quando converteu uma cobrança diante do Botafogo.

“Hoje estou vindo aqui me desculpar pelo meu grande erro e também venho agradecer pelo apoio da torcida que nos apoiou e me apoiou no pior momento da minha carreira. Pego esse erro como aprendizado e não vou abaixar a cabeça. Obrigado a todos os torcedores santistas”, escreveu Diogo Vitor, em suas redes sociais.

Depois da desclassificação no Paulistão, o Santos terá tempo para trabalhar antes de enfrentar o Estudiantes, dia 5, em Quilmes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com