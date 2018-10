Diogo Vitor entra em contato com presidente e pede ajuda ao Santos

Diogo Vitor conversou com o presidente do Santos, José Carlos Peres, nesta quinta-feira e pediu socorro financeiro ao clube. O Peixe prometeu ajuda se ele seguir as orientações do clube.

Com o contrato suspenso depois do flagra no exame antidoping, em abril, Diogo disse que passa dificuldade com a sua família, em Santana da Vargem, no interior de Minas Gerais. Ele recebe uma ajuda mensal de seus empresários, mas não do Alvinegro.

Como publicou A Tribuna, Diogo Vitor recusou o tratamento clínico oferecido pelo Peixe em agosto e não treina mais em uma academia de Santos. Na conversa com Peres, porém, o atacante garantiu estar “firme” e trabalhando fisicamente em dois períodos.

O Alvinegro gostaria de ver Diogo em reabilitação por conta do uso de cocaína e colocou seu departamento jurídico à disposição, porém, tem muita dificuldade em contatá-lo e recebe poucas notícias do atleta, assim como seus representantes.

Diogo Vitor tem 21 anos e não atua desde o dia 26 de abril. Ele foi flagrado em exame realizado no dia 21 de março, no jogo contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Foram oito jogos na temporada, com um gol marcado.

