Dínamo recusa empréstimo de Derlis, do Santos, para o Olímpia

O Dínamo de Kiev (UCR) recusou o empréstimo de Derlis González, do Santos, para o Olímpia (PAR). O clube detentor dos direitos econômicos não vê vantagem nessa negociação.

Derlis entrou em acordo com o Peixe para sair antes do fim do contrato, em junho, mas o Dínamo prefere a manutenção do vínculo se nenhuma proposta de compra aparecer.

A ideia do Olimpia era ter Derlis González por empréstimo até dezembro de 2020. Para isso, o Dínamo de Kiev precisaria estender o acordo em seis meses. Essa situação foi recusada.

Os representantes de Derlis ainda tentam contornar o caso. Uma opção é o contrato curto até junho, com a mesma validade do Alvinegro. Mesmo assim, o Dínamo prefere a Vila Belmiro do que Assunção.

Derlis González está de férias no Paraguai e não quer voltar ao Santos depois de perder espaço no atual elenco e ver o atraso no pagamento de direito de imagem.