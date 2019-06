Diego Pituca vê preço “complicado”, mas pede esforço da torcida do Santos

Diego Pituca entende a dificuldade financeira do Brasil, mas pede esforço da torcida do Santos para lotar o Pacaembu nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Peixe aumentou o preço dos ingressos. O tobogã custa R$ 40, as arquibancadas R$ 90, laranja R$ 120, manga R$ 150 e azul a R$ 200.

“Tem toda uma coisa por trás. Sabemos a situação do Brasil, é complicado dar R$ 90. Que torcida faça esse esforcinho para nos ajudar”, disse Pituca.

O Santos vendeu 8.800 ingressos antecipados até o início da noite da última terça-feira. As entradas serão comercializadas até o intervalo da decisão.

