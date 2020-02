Diante de retrospecto recente, Lucas Veríssimo projeta duelo complicado com o Ituano

O Santos terá neste um sábado um adversário conhecido pela frente. Fora de casa, o Peixe terá o Ituano pela sétima rodada do Campeonato Paulista e o retrospecto recente não anima.

Em 2014, o Alvinegro praiano foi derrotado pelo Galo nos pênaltis na decisão do estadual, em pleno Pacaembu. Desde então, foram mais cinco partidas, com apenas duas vitórias do Santos, sendo a última em 2016, por 2 a 1, com gol milagroso de Ricardo Oliveira, aos 51 minutos do segundo tempo. A lembrança mais recente incomoda o torcedor santista. No início de fevereiro do ano passado, o Ituano goleou o time de Jorge Sampaoli por 5 a 1.

Quando perguntado se o histórico poderia fazer o time entrar mais pressionado, o zagueiro Lucas Veríssimo negou.

“Não diferente jogar contra eles, mas é difícil enfrentá-los, ainda mais em Itu. Passamos para o Jesualdo que será complicado, que eles tem um time qualificado, toda equipe sabe disso. Estamos trabalhando para sair com os três pontos de lá”, revelou.

Líder do grupo A do Paulistão, o Santos terá a oportunidade de se isolar na ponta da chave, podendo abrir nove pontos do Água Santa, o terceiro colocado, e deixar bem encaminhada a classificação para a próxima fase.