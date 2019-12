Destaque da Série B, Claudinho diz que seria “uma honra” voltar ao Santos um dia

Claudinho passou por todas as categorias de base do Santos, mas não se profissionalizou. O meia-atacante atuou também pelo sub-20 do Corinthians, não brilhou no Santo André, Oeste e Ponte Preta e agora é um dos destaques do Red Bull Bragantino.

Menino da Vila e em alta depois de ótimo desempenho no título da Série B, Claudinho espera retornar ao Peixe um dia.

“Muito gratificante. Templo sagrado, grandes craques jogaram e jogam. Experiência muito boa. Estou muito feliz por pisar aqui de novo”, disse o jovem de 22 anos, em jogo beneficente na Vila Belmiro na última quarta-feira.

“Quem fez a base toda aqui e não teve muita oportunidade no profissional tem esse sentimento. Todo jogador tem sonho de jogar no time grande como o Santos, o meu não é diferente. Seria, sim, uma honra voltar um dia. Mas agora estou com a cabeça focada no Bragantino em busca de bom ano”, completou.

Alvo do Atlético-MG e Cruzeiro durante a temporada, Claudinho recebeu grande valorização financeira e renovou com o Bragantino até dezembro de 2023.