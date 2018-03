Desgaste pode fazer Santos ter até três desfalques em decisão

O Santos pode ter até três desfalque para enfrentar o Palmeiras, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista: Léo Cittadini, Rodrygo e Eduardo Sasha.

Exames acusaram grande desgaste físico no trio e possibilidade alta de lesão. Todos não foram a campo na manhã nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, e trabalharam apenas na academia. Vale lembrar que a decisão será na terça, também no Pacaembu, e o prazo de recuperação é curto.

Quem mais preocupa é Cittadini. O meio-campista tem o maior cansaço muscular entre os titulares, além de dores na coxa. Na sequência, vem Rodrygo. Ambos têm mais chances de ficar no banco de reservas. Sasha também é dúvida, mas a possibilidade de atuar é maior que os demais.

Antes de saber das dúvidas, o técnico Jair Ventura já havia definido uma mudança: Diogo Vitor na vaga de Jean Mota. Agora, tem atletas de sobreaviso: Renato, Arthur Gomes e o próprio Jean, que, se Sasha não entrar em campo, pode continuar no meio-campo, com Diogo na ponta.

Uma provável escalação é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison; Eduardo Sasha (Jean Mota), Renato (Léo Cittadini), Diogo Vitor e Arthur Gomes (Rodrygo); Gabigol.