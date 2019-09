Desfalques do Santos acirram disputa por duas vagas no banco

Os desfalques do Santos abrem espaço a duas novidades do técnico Jorge Sampaoli para a partida contra o Athletico no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Victor Ferraz suspenso e Derlis, Jorge e Soteldo nas seleções do Paraguai, Brasil e Venezuela, respectivamente, Sampaoli tem espaço a mais no banco de reservas.

As opções são ainda mais escassas pois Cueva e Jackson Porozo estão com o Peru e Equador e Kaio Jorge treina com a seleção brasileira sub-17. A alternativa improvável é chamar menos atletas para o confronto.

Há 20 jogadores com presença certa entre os relacionados. O 21º deve ser Alexandre Tam, meia-atacante de 20 anos chamado com frequência até quando o Peixe tem força máxima.

O banco deve ser preenchido com jovens das categorias de base. Os que já treinaram no elenco profissional com Sampaoli, e não apenas entre os sparrings, têm vantagem, como o lateral-direito Cadu, o zagueiro/volante Wagner Leonardo, o volante Sandry, os meias Ivonei, Lucas Lourenço e Wesley Santos e os atacantes Tailson, Nicolas e Allanzinho.

Veja os 21 “garantidos” para enfrentar o Athletico:

Goleiros: Everson, Vanderlei e João Paulo (John)

Laterais: Pará e Felipe Jonatan

Zagueiros: Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Luan Peres

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Evandro, Jobson e Jean Mota

Atacantes: Eduardo Sasha, Marinho, Uribe, Venuto e Alexandre Tam

