Desfalcado de Ferraz, Cuca esboça Santos sem Sánchez para pegar o Vasco

Sem Victor Ferraz, com virose intestinal, e Bruno Henrique, suspenso, o técnico Cuca esboçou o Santos com Daniel Guedes e Eduardo Sasha para enfrentar o Vasco no sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador repetiu o esquema tático com quatro atacantes em um 4-4-2, formação utilizada diante de Bahia e Independiente-ARG. Carlos Sánchez trabalhou entre os reservas. Robson Bambu substituiu Lucas Veríssimo, lesionado.

O time em campo foi: Vanderlei, Daniel Guedes, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca, Derlis González e Rodrygo; Eduardo Sasha e Gabigol.

O Peixe voltará a treinar nesta sexta-feira, quando Cuca confirmará a equipe titular. Eliminado na Libertadores da América, o alvinegro só tem o Campeonato Brasileiro pela frente na temporada. A equipe ocupa a 12ª colocação.