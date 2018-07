Derlis González assina parte do contrato e vem ao Brasil para fechar com o Santos

O Santos deve concluir a negociação por Derlis González nesta segunda-feira. O atacante assinou a sua parte do contrato e sai do Paraguai rumo ao Brasil ainda hoje para concluir a transação por empréstimo. Os exames médicos já haviam sido realizados e aprovados.

Derlis será trocado com Vitor Bueno junto ao Dínamo de Kiev. O meia está na Ucrânia há 11 dias no aguardo de um desfecho positivo para assinar o contrato. À Gazeta Esportiva, o paraguaio revelou o acerto com o Peixe no sábado.

“Derlis está caminhando muito bem agora, temos boas notícias no decorrer do dia. Não está acertado, mas a tendência é ficar. E nas próximas horas estará tudo resolvido. Tivemos uma semana de batalha, mas acho que está fechado, mas não assinado. Passamos sufoco durante uma semana, inclusive o Vitor (Bueno), mas está bem encaminhado”, disse o executivo de futebol Ricardo Gomes, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

A prioridade do Dínamo de Kiev foi liberar o paraguaio ao Santos para contar com Vitor Bueno. Por esse motivo uma proposta do Olímpia-PAR foi recusada e a janela do país se encerrou na última sexta-feira. O atacante foi oferecido a alguns clubes recentemente, como Flamengo, Grêmio e Internacional, sem sucesso.

Caso Derlis González realmente seja contratado, o Santos terá seu terceiro reforço estrangeiro para o segundo semestre. Bryan Ruiz e Carlos Sánchez já foram apresentados. Há ainda a procura por meio-campista defensivo e, principalmente, um centroavante.

Derlis tem 24 anos, 1,72m de altura e é polivalente. No Dínamo, jogou aberto pela esquerda. Na seleção do Paraguai, o atacante é utilizado pela direita. E as funções de meia e segundo atacantes já foram desempenhadas. Ele foi revelado pelo Rubio Ñu e passou pelo Benfica B, Guarani, Olimpia e Basel. O atacante tem contrato até junho de 2020.