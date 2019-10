Departamento aumenta, e Santos melhora relação com familiares e empresários

O Santos melhorou a relação com familiares e empresários nas últimas semanas após qualificar o departamento de futebol com o superintendente Paulo Autuori, o diretor técnico William Thomas e o coordenador técnico de desenvolvimento Renato Florêncio.

A ligação entre o Peixe e os representantes dos jogadores era feita basicamente pelo presidente José Carlos Peres até pouco tempo atrás. O gerente de futebol Paulo Andreata cuida mais de questões ligadas ao elenco e ao técnico Jorge Sampaoli e era o departamento jurídico quem auxiliava o mandatário nas reuniões.

Com esse cenário, era comum um parente ou agente esperar várias horas para conversar com o presidente ou ter encontros desmarcados.

Agora a situação é melhor. Autuori e os demais membros da diretoria têm mapeado assuntos pendentes e já entraram em contato com quase todos os familiares de atletas da base com contrato perto do fim, por exemplo.

O objetivo do Santos é melhorar a relação com o mercado para não perder bons negócios e evitar novas perdas de jogadores. Todos os empresários têm elogiado a receptividade recente do Alvinegro.

O planejamento para 2020 está sendo executado e, diante de um orçamento reduzido, o Peixe aposta na organização para manter a maior parte do elenco, fazer contratações pontuais e sair na frente dos rivais.

