Gustavo Henrique se coloca à disposição, mas valoriza atual zaga do Santos

O técnico Levir Culpi deve contar com um reforço de peso para o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Henrique está completamente recuperado de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e provavelmente ficará à disposição do comandante para o confronto.

Porém, mesmo afirmando estar 100% fisicamente, o defensor acredita que não retornará diretamente ao time titular do Peixe, afinal, David Braz e Lucas Veríssimo ocupam o posto de segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 gols sofridos.

“Fico feliz pela fase da defesa, principalmente do Lucas, que evoluiu demais. Em time que está ganhando não se mexe, ainda mais eu que estou voltando de lesão. Mas se for pra entrar em campo eu vou jogar como sempre fiz, buscando o melhor sempre”, explicou Gustavo Henrique em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

“Estar fora das batalhas é muito ruim para um jogador de futebol. Ver o time vencendo e você estar de fora não é legal. Conquistar meu espaço depois é o de menos. Vou mostrar para o Levir que sou um cara empenhado. Não sei se vou ser relacionado (contra o Grêmio), mas estou 100%, participando dos coletivos. Todo jogador fica na expectativa. Todo mundo pode contar comigo que vou estar no meu melhor”, ressaltou.

O zagueiro não atua pelo Peixe desde o dia 24 de setembro de 2016, quando em uma dividida com Diego Souza, no duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro, o defensor levou a pior e precisou ser substituído por David Braz. Dias depois, Gustavo Henrique passou por exames e teve constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o tirou dos gramados por 10 meses.