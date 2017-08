De volta, Bruno Henrique quer Santos ‘aproveitando as brechas’ do Coritiba

Sem Bruno Henrique, poupado por conta de alto risco de lesão, o Santos sofreu para criar boas jogadas e ficou no empate em 0 a 0 com o Fluminense, na última segunda-feira, no Pacaembu. Neste domingo, porém, o atacante estará de volta ao Peixe para o duelo contra o Coritiba, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estou preparado para a partida de domingo. Espero fazer um bom jogo. Ninguém gosta de ficar fora dos jogos, comigo não é diferente. Mas foi por uma boa causa, dar um descanso é importante. A comissão técnica me poupou em prol da minha forma física. Agora estou bem recuperado e pronto para atuar”, disse o jogador de 27 anos ao site oficial do clube.

Com 13 gols com a camisa do alvinegro, Bruno Henrique é o artilheiro do Peixe na temporada. E para seguir com a fase goleadora, Bruno Henrique quer o time comandado por Levir Culpi apostando nos contra-ataques para sair com a vitória do Paraná.

“Fazer gols é sempre bom, a gente ali da frente tem conseguido marcar. Espero poder ajudar o time, mais uma vez, convertendo mais gols. Temos que continuar fazendo o nosso jogo, como sempre. A equipe deles (Coritiba) vai dar brechas e precisamos aproveitar os espaços. Vamos continuar com a postura que estamos tendo fora de casa”, ressaltou.

Além do retorno de Bruno Henrique, o Santos também voltará a contar com David Braz e Copete. Sendo assim, a equipe deve entrar em campo no domingo com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Léo Cittadini e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.