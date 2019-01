De saída do Santos, Lucas Otávio recebe proposta para retomar carreira

Com contrato até a próxima segunda-feira e fora dos planos do Santos, Lucas Otávio tem proposta para retomar sua carreira no Marcílio Dias pelo Campeonato Catarinense.

O meio-campista de 24 anos avalia a possibilidade depois de cogitar se aposentar durante a temporada. Sua última partida foi em março, pelo Ituano, em vitória por 1 a 0 sobre o São Bento pelo Paulistão.

Batatinha, como apelidado no Peixe, não atuou no segundo semestre e vem se recondicionando fisicamente para retomar a rotina. O Marcílio Dias espera anunciá-lo nos próximos dias.

Lucas Otávio foi o capitão e o melhor jogador do Santos no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014. Destaque nas categorias de base, o volante de 1,64 m não emplacou. Sua última partida oficial pelo Peixe foi em abril de 2015, em derrota por 1 a 0 para o Palmeiras. Desde então, ele passou por empréstimo em Paraná e Avaí.