De saída do Santos, Léo Cittadini acerta pré-contrato com Atlético-PR

Depois de muita negociação com diversos clubes, Léo Cittadini, enfim, definiu seu futuro. O meio-campista assinou um pré-contrato com o Atlético-PR com vencimento para dezembro de 2021. O vínculo do jogador com o Santos se encerra junto com o ano de 2018.

Léo Cittadini recusou a proposta de renovação oferecida pela diretoria santista de R$ 150 mil por mês. Corinthians e Flamengo, então, apareceram com intenção de fechar negócio, mas as tratativas esfriaram pelo fato dos dois clubes ainda não terem confirmado seus respectivos técnicos para 2019.

Léo Cittadini não entra em campo desde 12 de agosto, na derrota do Peixe para o Atlético-MG, em Minas. Aos 24 anos, a revelação alvinegra tem como objetivo principal recuperar seu futebol e reconquistar a confiança dentro de campo.

No Santos, Léo Cittadini participou de 81 partidas e marcou dois gols.