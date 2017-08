De saída do Santos, Cleber se diz pronto e lamenta falta de chances

Emprestado para o Coritiba até o final do ano, Cleber se despediu do Santos através de seu Facebook nesta segunda-feira. Segunda contratação mais cara da temporada, custando R$ 7,3 milhões, o zagueiro sofreu com algumas lesões e não conseguiu se firmar no time titular do Peixe. Ao todo, ele fez apenas 10 partidas com a camisa do alvinegro e virou a sexta opção para a zaga, atrás de de David Braz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Fabián Noguera.

“Quero deixar um agradecimento especial à torcida do Santos Futebol Clube que me apoiou desde minha chegada. Vocês, santistas, são incríveis. Infelizmente, não pude jogar como imaginava. Não faltou preparação. Aliás, estou pronto! E mostrarei isso agora em outra casa. Dos torcedores e clube levo o carinho e deixo meu muito obrigado!”, escreveu Cleber em publicação nas suas redes sociais.

A última vez que Cleber jogou foi no dia 11 de junho, quando entrou apenas aos 40 minutos da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, a equipe estava sendo comandada pelo interino Elano.

A expectativa é que o defensor seja titular no Coritiba. O clube paranaense vai pagar pouco mais da metade dos salários do jogador (cerca de R$ 200 mil).