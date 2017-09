De ressaca após eliminação, Santos tenta se reerguer contra o Atlético-PR

O torcedor do Santos irá demorar bastante para esquecer a traumática derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guaiaquil, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, que culminou com a eliminação na Libertadores. Porém, apesar da feriado ainda estar bem exposta, o Peixe precisa seguir em frente no Campeonato Brasileiro, principalmente se quiser participar da próxima edição do torneio continental.

Neste sábado, às 21h (de Brasília), o alvinegro recebe o Atlético-PR, pela 25ª rodada do Brasileirão. Com 41 pontos na tabela, a equipe comandada por Levir Culpi precisa da vitória para seguir na terceira colocação e ainda alimentar um possível sonho de título.

“Vou ter que tirar alguma coisa da cartola. Tudo que você pode pensar sobre o Santos agora é depressivo. Teremos que ser fortes. Não existe alguém que perdoe o Santos depois de uma situação dessas. É questão de convicção, entrar com o time e recuperar essa derrota. Vai pesar muito. Vamos tentar segurar as pontas e dar o nosso melhor”, disse Levir após a queda para o Barcelona-EQU.

E para o duelo contra o Furacão, o comandante santista seguirá com problemas para montar a escalação titular, afinal, Gustavo Henrique, Victor Ferraz, Renato e Lucas Lima devem seguir fora.

Além disso, o volante Leandro Donizete, titular na última quarta, está suspenso pelo terceiro amarelo e não entrará em campo. Com isso, a tendência é que Jean Mota comece jogando.

Após folga na última quinta, o elenco do Santos fez apenas um treinamento, nesta sexta, antes de entrar em campo contra o Atlético-PR.

Furacão quer G6

O Atlético-PR está de volta à briga por um lugar no G6 após a boa apresentação e vitória diante do Fluminense, no último final de semana. Entretanto, a equipe rubro-negra terá modificações em relação ao time que resgatou a confiança do torcedor. O desfalque fica por conta do zagueiro Thiago Heleno, que cumpre suspensão automática. Paulo André entra naturalmente na vaga, recuperado de lesão.

Outra mudança deve acontecer no meio-campo, com o retorno do meia Guilherme, que cumpriu suspensão, no lugar de Pablo. Já Lucho González, fisicamente desgastado, briga por uma vaga com Matheus Rosseto, que entrou bem diante do Tricolor. No ataque, Lucas Fernandes, que havia ficado de fora por questões contratuais, ficará como opção no banco.

O técnico Fabiano Soares pela primeira vez terá a oportunidade de escalar o trio Guilherme, Nikão e Felipe Gedoz e, emboré não confirme, sinalizou que a tendência é mesmo utilizar essa formação. “Os três estão treinando, estão aptos a entrar em campo e são grandes jogadores. São jogadores que gosto muito, criativos e muito importantes para o time. Logicamente, não vou dizer, mas há uma possibilidade muito alta de jogarem”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-PR

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 23 de setembro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Vecchio e Jean Mota; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Fabrício; Pavez e Lucho (Rossetto); Nikão, Guilherme e Felipe Gedoz; Ribamar

Técnico: Fabiano Soares