De olho no retrovisor, Santos recebe Bahia na Vila Belmiro

Nesta quinta-feira, o Santos terá pela frente o Bahia, às 19h15, na Vila Belmiro, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa colocação na tabela, o Peixe já esteve em situação mais confortável, já que vê o São Paulo em crescimento e se aproximando na classificação.

No momento, o Santos está na terceira posição, com 52 pontos somados. A equipe vem de uma sequência de duas partidas sem vitória, sendo uma derrota para o Atlético-MG e um empate sem gols contra o Corinthians, na última rodada. Com os dois tropeços, o São Paulo aproveitou e está agora a apenas três pontos de distância do Alvinegro Praiano.

Para o jogo desta quarta-feira, o principal desfalque será Pituca. O meio-campista tem uma lesão no tornozelo esquerdo e não poderá atuar contra o Bahia. Assim, a tendência é que Alison assuma a titularidade como primeiro volante da equipe. Além disso, Sánchez deve voltar a ser escalado, entrando no lugar de Jean Mota, que começou jogando contra o Corinthians.

“É um jogo importante, costumo falar que jogo em casa é sempre de seis pontos. Contamos com o apoio do nossa torcida para fazer um ótimo jogo. Teremos agora duas partidas em casa e é importantíssimo somar pontos e buscar chegar às vitórias, para continuar na briga pela Libertadores e, se ainda tiver chances matemáticas, brigar pelo título”, afirmou Felipe Jonatan.

Do outro lado, o Bahia vive seu momento mais delicado na competição. Depois de uma fase positiva que permitiu que o time subisse na tabela, o Esquadrão perdeu três dos seus últimos quatro jogos, sendo dois em casa. Dessa forma, o time estacionou nos 41 pontos, na nona colocação.

A boa notícia o Bahia é que Roger Machado terá todos os jogadores do elenco à disposição para escalar, já que ninguém terá de cumprir suspensão nesta rodada. Contra o Internacional, Élber ficou de fora pelo terceiro cartão amarelo e poderá ser escalado nesta quinta-feira. Na lateral-esquerda, Moisés recuperou-se de lesão muscular e voltará a ser titular.

“Jogo na Vila Belmiro é extremamente difícil. Jogadores rápidos, que tocam bem a bola, time bem treinado por Sampaoli. Jogadores de beirada são muito habilidosos, Soteldo, Marinho. Sasha é um jogador perigoso. Vamos encontrar dificuldades. Mas nosso time é bem treinado, o professor tem conversado com a gente, está montando uma boa estrutura para fazer um ótimo e sair com o triunfo”, analisou o lateral-esquerdo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 31 de outubro, quinta-feira

Horário: 19h15h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

SANTOS: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Evandro e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Técnico: Jorge Sampaoli

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Moisés; Gregore, Flávio, Marco Antônio; Élber, Artur e Gilberto

Técnico: Roger Machado