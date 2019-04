O técnico Jorge Sampaoli virou uma grande atração no Santos e na cidade de Santos. Como disse o presidente José Carlos Peres, houve um “casamento” entre o argentino e a região.

Sampaoli tem uma rotina simples, que envolve ir de bicicleta para o trabalho, tomar café numa padaria, estar na praia com frequência, passear com os cachorros e interagir com crianças no CT Rei Pelé.

A Gazeta Esportiva separou vários momentos que comprovam o “match” entre Sampaoli e a Baixada Santista. Veja abaixo: