“Curado”, Felippe busca substituir Gabigol e mira artilharia no Santos

Enquanto o Santos procura por um novo centroavante, Felippe Cardoso espera substituir Gabigol. O jovem de 20 anos será titular em amistoso contra o Corinthians no domingo, em Itaquera.

Otimista, Felippe mira artilharia nas competições e sonha com a seleção brasileira para a Olimpíada de 2020, em Tóquio.

“Substituir o Gabigol é algo que não é fácil, né? Temos um grupo muito bom, estamos trabalhando firme e forte para chegar ao objetivo e estou trabalhando muito para alcançar o meu espaço. As oportunidades que o Sampaoli me der eu aproveitarei da melhor maneira. Darei meu máximo para ser titular. Minha mentalidade é muito boa, quero fazer bom trabalho no Santos e terminei como titular no ano passado ao lado de grandes jogadores. E em 2019 não será diferente. Continuarei dando meu máximo para ter espaço”, disse Felippe Cardoso, em entrevista coletiva.

“Com a saída do Gabigol, me inspiro muito nele, que faz muito gol e é ídolo. Procuro ser artilheiro nas competições e quem sabe chegar na seleção brasileira? Tenho esse sonho e tenho certeza que aprenderei muito com o Sampaoli e vou evoluir”, completou.

A pré-temporada tem sido ainda mais importante para Felippe. Depois de sofrer com pubalgia em 2018, o atacante diz que o problema é passado.

“Estou curado, lógico que os profissionais do Santos pegam no meu pé para eu fazer preventivo e não voltar a sentir. Agora é dar continuidade. Os trabalhos do Sampaoli me ajudam bastante. Fico feliz de trabalhar no Santos, com a estrutura que tem, e tem tudo para dar certo”, concluiu.