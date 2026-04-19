Cuquinha defende Neymar e cita falta de sorte do Santos na derrota para o Fluminense

Neste domingo, mesmo depois de ficar à frente no placar duas vezes na partida, o Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. Cuquinha, que esteve na beira do gramado substituindo Cuca, defendeu Neymar e citou falta de sorte do time.

O gol da vitória do Fluminense foi marcado por John Kennedy, pouco depois de Neymar desperdiçar uma chance clara em ataque promissor do Peixe. Mesmo assim, Cuquinha defendeu o camisa 10.

"No Neymar não vejo falta de confiança. Ele tem oportunidades e faz escolhas. É o craque do time, que desequilibra. Se a bola tiver que cair no pé de alguém pra decidir, a gente torce para que seja no dele", afirmou o auxiliar de Cuca.

Cuquinha também citou a falta de sorte do Santos. Ele reconheceu que o momento do time não é bom e disse: "Se cair um raio hoje, cai dentro do gol do Santos".

"Porque estão indo três bolas no gol e estão entrando as três. Eu acho que é uma fase, vai passar. Vai passar, porque não tem como. Se você pegar o jogo de hoje, o nosso goleiro não fez nenhuma defesa. Tivemos algumas chances claras. Então, isso não pode durar para sempre, não. Daqui a pouco para, a sorte começa a sorrir", disse o auxiliar de Cuca.

Além disso, Cuquinha também explicou a entrada do Lautaro Díaz. Desde que chegou ao Santos, o jogador tem sido muito criticado pelos torcedores, que cobram melhores desempenhos do atacante santista.

Final de jogo. O Santos é superado por 3 a 2. pic.twitter.com/J4RxOTf4FF — Santos FC (@SantosFC) April 19, 2026

"Foi treinada [entrada do Lautaro], isso eu te garanto. Estava dois a um quando ele foi chamado e a gente tinha com ele o contra-ataque para entrar em velocidade. Como no Maracanã ele já puxou um contra-ataque para fazer o gol. E a gente já sabia que para não chamar o Fluminense para cima, a gente colocaria o Lautaro como a gente coloca o Rony quando está", explicou.

Situação do Santos

Com a derrota, o Santos aparece na 15ª posição da tabela, com 13 pontos - apenas um a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Santos

Santos x Coritiba (Copa do Brasil)

Data e horário: 22 de abril de 2026 (quarta-feira) 19h30

Local: Vila Belmiro, em Santos

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