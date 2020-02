Cueva volta a jogar mal pelo Santos e se irrita; veja números

Cueva foi escalado na sua função de origem, como meia armador e sem grande responsabilidade defensiva, em CSA 0 x 0 Santos. E decepcionou.

O meia chegou ao 12º jogo pelo Peixe, sem fazer gol ou dar uma assistência. Neste domingo, em Maceió, ele foi burocrático e acabou substituído aos 15 minutos do segundo tempo, para a entrada de Jean Mota.

De acordo com o relato do repórter Thiago Crespo, do Premiere, o peruano não gostou da substituição e discutiu com membros da comissão técnica. As imagens da TV mostraram o atleta conversando e gesticulando bastante com o preparador físico Pablo Fernández.

Os números do Footstats comprovam a atuação apagada de Cueva: ele não finalizou e nem deu uma assistência para finalização. De 42 passes, errou cinco. Uma falta foi cometida. O mapa de calor o mostra com maior movimentação pelo lado esquerdo.

O Santos pagará, a partir de 2020, R$ 26 milhões por Cueva, em quatro parcelas anuais, ao Krasnodar-RUS. O contrato irá até dezembro de 2022.