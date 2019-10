Cueva não joga mais pelo Santos em 2019 e Diogo Vitor será reaproveitado, diz Autuori

Em entrevista coletiva concedida na manhã deste sábado, Paulo Autuori esclareceu algumas questões importantes para o torcedor do Santos. Após projetar um 2020 complicado e colocar em dúvida a permanência do técnico Jorge Sampaoli, o superintendente de futebol falou também sobre Cueva e Diogo Vitor.

Autuori revelou que o meio-campista peruano não compareceu ao treinamento do Peixe do último sábado, e garantiu que o atleta não jogará mais pelo clube em 2019.

“Cueva tem muitos problemas e todos sabem. Estamos analisando várias perspectivas sobre seu futuro. Enquanto isso, não treinará com o grupo. A possibilidade é de que apareça alguma coisa para que o clube possa pensar. Não joga mais no Santos neste ano. A ideia é fazer algo para ele fora do Santos no ano que vem”, disse.

O superintendente de futebol também disse que Diogo Vitor, que teve problemas com o doping, será reaproveitado. Sua última partida foi diante do Estudiantes (ARG), em 5 de abril de 2018, pela Libertadores da América. O flagra no exame antidoping ocorreu contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 21 de março.

“Diogo Vitor vai ser reaproveitado. Não estou acostumado a desistir das pessoas, ainda mais de jogadores. Ele é um talento. Falam tanto de joias e talentos que isso virou vulgar. São raridades. O Brasil tem o melhor exemplo de talento no mundo: o Rei Pelé. O clube tem que ter cuidado com isso dentro e fora de campo. Estaremos juntos com o Diogo e criaremos um plano de trabalho. Fará um trabalho para começar 2020 e dar sua contribuição ao grupo”, completou.

O Santos entra em campo nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, diante do Bahia. O Peixe ocupa a terceira posição na tabela com 52 pontos, 15 a menos que o líder Flamengo.