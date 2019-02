Cueva foge de polêmica no Santos: “Se perguntar no São Paulo, vão falar bem”

Cueva foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O peruano ex-Krasnodar-RUS vestiu a camisa 8 para um contrato de quatro temporadas.

Em situação curiosa, o novo camisa 8 do Peixe estreou antes de ser apresentado, diante do Mirassol, e viajou para se ambientar ao elenco diante do River Plate, no Uruguai, mesmo sem estar inscrito.

“Não é uma revanche por ter que demonstrar algo. Santos é grande, olhou para mim, se esforçou, devo ao Santos. Não é que eu não fui feliz, fui feliz, tive momentos bons, não tenho nada de reclamar de mim ou do clube. O clube, quando me brindou a possibilidade de vir, me fez feliz. Aprendi muito no São Paulo, no Brasil e como qualquer ser humano nos equivocamos, temos erros e não creio que isso haja cortado relações no São Paulo. Se perguntar lá, vão falar muito bem de mim”, disse Cueva.

“Um tem que aprender. Imprensa falou muito de algo que não foi assim. Eu nunca respondi porque eu quis, mas em algum momento vou esclarecer. Falaram que cheguei tarde sem permissão e em algum momento vou falar, agora prefiro focar no Santos”, completou o meia.

Cueva teve atos de indisciplina e o São Paulo chegou a afastá-lo em mais de uma oportunidade. Ele acabou negociado em julho de 2018 ao Krasnodar-RUS por 8 de milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões).

