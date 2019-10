Cueva deve ser multado e reintegrado ao Santos após reunião

Christian Cueva e um de seus representantes se reunirá com o superintendente de futebol Paulo Autuori nesta quinta-feira para discutir o futuro do jogador no Santos.

O Peixe ainda aguarda pela reunião, mas a tendência é de liberar o atleta para treinar com os companheiros após multa em parte do que Cueva recebe em direito de imagem.

Dessa forma, Cueva só treinaria separadamente em caso de pedido de Jorge Sampaoli. O técnico não tem o peruano nos planos e ainda não se posicionou sobre liberá-lo para o dia a dia do CT Rei Pelé. Bryan Ruiz, outro descartado no Campeonato Brasileiro, participa normalmente das atividades.

Christian Cueva foi flagrado em uma briga numa casa noturna da Baixada Santista em setembro. O atleta foi suspenso preventivamente por 48 horas, antes de se apresentar à seleção do Peru para amistosos contra o Uruguai neste mês.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar (RUS) até janeiro. O contrato tem cláusula de compra obrigatória no valor de R$ 23 milhões, em três parcelas anuais. O Santos tentará repassar para algum clube a partir de dezembro, na reabertura da janela internacional e transferências.

