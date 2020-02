Cueva acompanha jogo do Pachuca das arquibancadas e alimenta rumores de acerto

Um acerto entre Cueva e Pachuca está cada vez mais perto de ser fechado. Neste sábado, o meia-atacante do Santos foi acompanhar o clássico do time mexicano contra o Cruz Azul junto de seu amigo, o também peruano Yoshimar Yotún.

Fora dos planos de Jesualdo Ferreira, o atleta tenta um acordo com o Peixe para selar sua rescisão contratual e finalmente ficar livre para selar com o Pachuca. Cueva, inclusive, já treina com o seu possível próximo clube.

Sua saída do Santos foi parar na Fifa. O jogador acionou a entidade máxima do futebol pedindo a quebra do vínculo. Em contrapartida, o Alvinegro Praiano estuda uma ação judicial contra o peruano pelo abandono de emprego.