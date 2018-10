Cuca vê Palmeiras favorito no clássico e nega torcida por rival

O Palmeiras é o franco favorito para o clássico do próximo sábado, no Allianz Parque. A afirmação é do próprio Cuca, técnico do Santos, que faz até aqui a segunda melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, atrás justamente do rival alviverde.

“Vamos enfrentar o melhor time do campeonato, jogando no Allianz Parque com 40 mil pessoas. Não podemos negar o favoritismo do Palmeiras. Mas, no nosso arroz com feijão, vamos seguir e buscar a vitória”, avaliou o treinador.

Campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016, Cuca reencontrará o clube pela primeira vez desde sua saída, em outubro do ano passado. Lá, trabalhou com a maioria dos jogadores que compõem o atual elenco comandado por Luiz Felipe Scolari.

Apesar das boa passagem pelo rival, Cuca negou torcer por ele no duelo decisivo com o Boca Juniors, nesta quarta-feira, pelas semifinais da Copa Libertadores. “Eu sou profissional. Não sou torcedor mais. Já fui, não sou mais. Vou ver o jogo. Vai acontecer um jogão”, afirmou o técnico, torcedor do Palmeiras na infância.

No último sábado, após dar uma bronca em seus comandados no intervalo, Cuca viu o Santos vencer o Fluminense por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou o Peixe na cola do G6, com 46 pontos, ficando atrás do Atlético-MG por ter somente uma vitória a menos.

“A gente vem em uma recuperação muito boa. Estamos jogando um bom futebol. Não é sempre, mas na maioria temos jogado bem. Isso é devido aos treinamentos. Temos ambição de chegar à Libertadores e temos de fazer o melhor para alcançá-la”, afirmou.