Cuca vê falta de atitude do Santos no primeiro tempo dos jogos

Cuca vê falta de atitude do Santos no primeiro tempo dos últimos jogos. Na visão do técnico, foi assim na vitória contra o Fluminense e nas derrotas para Palmeiras e Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador entende que o Peixe termina as partidas melhor do que começa. Substituições foram feitas no intervalo nos últimos três compromissos.

“Tem sido assim, foi assim com Fluminense, Palmeiras e hoje (contra a Chapecoense). Vamos ver, temos que descobrir o motivo de não ter a atitude do segundo tempo no primeiro. E não é por falta de falar, da gente conversar para começar o jogo da forma com que terminamos”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

Uma das apostas de Cuca para o Santos jogar bem desde o primeiro minuto e vencer o Flamengo na próxima quinta-feira, no Maracanã, é o retorno de três suspensos diante da Chape: Victor Ferraz, Diego Pituca e Gabigol. Em compensação, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo seguirão no departamento médico e Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González estarão com as seleções da Costa Rica, Uruguai e Paraguai, respectivamente.

“Faltam cinco jogos, estamos a um ponto do sexto colocado. Tem muita coisa para rolar, quinta-feira perdemos três estrangeiros e mais dois machucados. Podemos fazer o que não fizemos hoje, que é jogar bem. Vamos dar oportunidade para outros que não jogaram e será dada até por necessidade. Tenho que mexer no time, pôr os descansados e prontos. Nós temos quem colocar. Começo a pensar na viagem de volta sobre a estratégia. Quinta é outro jogo. Temos que fazer um jogo melhor”, concluiu Cuca.

O Santos se reapresenta na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, e a viaja para o Rio de Janeiro na quarta. A delegação irá de lá direto para Minas Gerais, onde o adversário será o América-MG, domingo, no Independência.