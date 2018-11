Cuca vê Bryan Ruiz mais forte no Santos: “Isso que queremos”

Cuca está feliz com a evolução de Bryan Ruiz no Santos. O costarriquenho foi bem diante de Internacional e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e mostra melhor desempenho nos treinamentos.

O técnico vê o armador de 33 anos com mais força no dia a dia do CT Rei Pelé. Ele passou a ser opção importante para o segundo tempo dos jogos.

“É oriundo dos treinamentos. Quem vai para o banco destreina. Quem joga mantém ritmo. E quando tem semana cheia, treinamos todos e crescem. Tem Bryan, Arthur, Sasha, Copete… Todos voando! Prontinhos para entrar. Essa crescente do Bryan deve-se ao treinamento. Vemos ele com força e é isso que queremos. 16, 17 ou 18 do mesmo nível para utilizarmos de acordo com a necessidade”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Ruiz entende a reserva, agradece ao técnico e projeta uma melhora ainda maior nas próximas semanas.

“Todos os jogadores querem jogar. E como todos estão mantendo um bom nível, fica difícil para o professor Cuca escolher os titulares. Mas isso é ótimo, pois deixa claro que nosso grupo é muito forte. Estou muito feliz com os minutos que tenho conquistado nos últimos jogos, isso mostra que o professor tem confiança em mim”, afirmou Ruiz, ao site oficial do Santos.

“Acredito que posso fazer muito mais pelo clube. Mas o mais importante é que todos os atletas estão nas melhores condições para ajudar o Santos. Temos um grupo com ótimos jogadores e a concorrência é grande. Sempre procuro fazer os melhor nos treinos para ajudar quando for solicitado, seja por 90, 20 ou 15 minutos”, emendou.

Bryan Ruiz tem 12 jogos na temporada, com duas assistências e nenhum gol. O meia deve seguir entre os suplentes no clássico contra o Palmeiras, sábado, na arena do rival, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.