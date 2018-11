Cuca valoriza atuação do Santos em derrota e mira “quatro decisões”

O técnico Cuca gostou da atuação do Santos, principalmente no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste sábado, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuca diz que o tropeço serve de aprendizado e tira a responsabilidade de Gabigol – o artilheiro perdeu chance clara e um pênalti no segundo tempo.

“Tem 12 meninos (relacionados) e jogaram seis, sete. É um aprendizado em jogo decisivo. Dos males, pelo menos tirar lição do que aconteceu. Que sirva de aprendizado e experiência. Jogaram muito bem mesmo na derrota, controlaram no segundo tempo, mas infelizmente perdemos as chances. No fundo, se torcedor ver atuação com meia dúzia da base, estarão satisfeitos”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

“Não é ele (Gabigol) o culpado, somos nós. Nessa hora temos que entender que o jogador não perde pênalti porque quer, nem o gol antes, tão fácil quanto o pênalti pela distância. Hoje não era o dia dele, tem que levantar a cabeça e trabalhar ainda mais para dar a volta por cima. Não é todo dia que vai ser fácil, fazer gol… Hora ruim vem, agora é a hora do grande homem e goleador. Se preparar ainda melhor e terminar o ano goleador, fazendo gols que precisamos para ir à Libertadores. Que sirva de aprendizado”, completou.

Cuca agora mira os próximos quatro jogos do Brasileirão em busca da vaga na Libertadores da América em 2019.

“Quero muito classificar. Jogamos bem contra o Palmeiras e perdemos, assim como hoje, e no detalhe também. Poderíamos ter empatado ou vencido, mas temos quatro jogos e não penso em qualquer coisa a não ser ganhar domingo. Depois fazer quarta e sábado com tudo que pudermos em casa. Depois levar as coisas para Recife (contra o Sport), não sei se vai ter se salvado ou não. São quatro decisões e vamos tentar de tudo pelo objetivo. Para quem estava em 17º, estar em oitavo não é de todo ruim. Ruim é chegar no 17º”, concluiu.

Após três derrotas consecutivas, o Santos caiu para a nona colocação, com 46 pontos. O Atlético-MG, primeiro no G6, tem 50.