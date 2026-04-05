Cuca valoriza atuação do Santos apesar de virada: "Não saio com uma imagem ruim"

Apesar da derrota virada por 3 a 1 para o Flamengo neste domingo, o técnico Cuca se mostrou contente com a atuação do Santos no Maracanã. O treinador lamentou o revés e destacou o fator físico como um dos principais motivos para conseguirem manter o ritmo após o gol marcado.

"Acabamos perdendo uma partida que poderíamos ter tido um desfecho melhor. Para ganhar este tipo de jogo, você tem que ter erro zero. Não diria que faltou nada, só não conseguimos manter o nível. Não saio com uma imagem ruim do time. Foi um jogo bom, equilibrado, e com mais experiência não teríamos perdido a partida. Fica de lição para os próximos jogos", declarou.

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Cuca ainda avaliou que poderiam ter evitado o gol que deu início à virada do Flamengo, que saiu de um cruzamento "despretensioso".

"No começo do segundo tempo, fizemos um belo gol e perdemos aquela natureza que tínhamos de marcar pressão e não deixar o Flamengo sair jogando. É compreensível porque o jogador não aguenta jogar 90 minutos naquela intensidade. Em um cruzamento até despretensioso, acabamos tomando o gol, uma bola que poderíamos ter evitado", disse.

"Já não estávamos mais à vontade e, quando você toma o gol e logo em seguida o segundo, o jogo vira. São coisas que fazem a diferença", completou.

Por fim, Cuca comentou a marcação do pênalti que resultou no segundo gol dos cariocas. De acordo com o técnico, em muitos lances parecidos não é marcada a falta.

"Eu embuto esse lance ao clima que se criou com o Daronco demorando a dar seguimento ao jogo. Cria-se uma instabilidade e, na primeira oportunidade, você faz o que faz. Tem muitos choques iguais que acontecem e não são marcadas faltas", finalizou.

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Jogo: Deportivo Cuenca x Santos

Deportivo Cuenca x Santos Data e horário: 8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília) Competição: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar



