Cuca exalta classificação do Santos e vê vaga de Neymar "muito bem encaminhada" na Copa

O técnico Cuca exaltou a classificação do Santos às oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira, no jogo de volta da quinta fase. O treinador entende que a confiança adquirida após o triunfo no fim de semana foi fundamental para garantir a vaga.

"O Coritiba, no primeiro jogo [0 a 0], jogou melhor que nós. Merecia até vencer, teve bola na trave, perdeu gols. Mas o futebol é muito dinâmico, em duas, três semanas, muda tudo. E hoje viemos para cá com uma confiança maior do que tínhamos naquele jogo. Acho que isso foi fundamental para conseguirmos a vitória. E lógico, explorando a característica do Rollheiser, Neymar, Barreal, Bontempo. São jogadores leves, versáteis, e sabem fluturar bem do meio para frente", avaliou o comandante santista.

O Santos fez 15 minutos muito ruins e foi pressionado pelo Coritiba, mas encontrou o primeiro gol em uma finalização de fora da área de Gabriel Bontempo aos 19 minutos. Depois disso, o Peixe foi achando espaços e ampliou a vantagem aos 27 minutos, com cabeceio de Adonis Frías, selando a classificação ainda no primeiro tempo.

"Na partida em si, começamos muito mal, cedemos algumas oportunidades com 10 minutos de jogo, e pode ser também porque a gente tem chegado atrasado, então tem que correr e não consegue aquecer direito, então talvez faltou uma condição melhor dentro do próprio aquecimento do jogo. Coritiba poderia ter feito um gol, mas depois na base do nosso estilo, fizemos o primeiro gol, um gol bonito, fizemos o segundo em uma jogada de escanteio e controlamos bem a partida", comentou Cuca.

"Um jogo com menos chances de gol no segundo tempo e mais valorização do resultado de nossa parte, porque é um mata-mata, e o importante era passar. Dentro do que projetamos, deu tudo certo. Um jogo muito complicado, o Coritiba é uma boa equipe, torcida apoiou muito. Mas graças a Deus conseguimos vencer", acrescentou.

Cuca defende convocação de Neymar

Cuca também falou sobre o futuro de Neymar, que contribuiu com uma assistência contra o Coritiba. Rumores apontam que o craque poderia deixar o Santos ainda no meio do ano. O técnico, porém, desconversou sobre a situação, mas disse que conta com o astro e defendeu a ida do camisa 10 ao Mundial.

"Eu não sei o que vai acontecer com o Neymar, ele tem contrato conosco até o final do ano. Esperamos contar com ele até o final do ano. E para a Copa, eu acho que cada jogo que está passando, o Neymar está mostrando sua valia, sua condição. Não é aquele Neymar do passado que pegava a bola lá e levava para dentro do gol, mas ele cria uma dificuldade enorme para o adversário hoje. Na Seleção, ele pode ajudar de muitas maneiras. Vindo de trás, pifando alguém, inteligência, prende a bola, organiza, define. Ele joga de um lado do campo, de 10, falso nove. Acho que a vaga dele na Seleção está muito bem encaminhada, eu imagino", apontou Cuca.

Com a palavra, o Príncipe Neymar Jr! 🌟 pic.twitter.com/Ebp7BqbkuP — Santos FC (@SantosFC) May 14, 2026

"Acho que ele pode nos representar de uma forma bem legal, porque no meu entendimento, acho que [ele] é necessário. Agora, cabe ao pessoal da CBF. Eles têm as opções deles para analisarem de que forma fazer. Não sei o que vai acontecer na Copa também, tomara Deus que seja campeão. Vamos esperar jogo a jogo, como estamos fazendo, para domingo ele fazer mais um jogo bom. Quem sabe ele carimba o passaporte dele para ir à Copa", prosseguiu.

Por fim, o técnico também falou sobre o carinho do público para com Neymar e crê que a Seleção Brasileira pode usar isso a seu favor caso ele seja convocado. O craque foi recebido com muita festa na Argentina e no Paraguai nos jogos internacionais pela Copa Sul-Americana, por exemplo.

"É muito bacana. Como vamos lá para a Argentina, e receptividade que ele teve lá foi incrível. Quando fomos para o Paraguai, da mesma forma. Hoje, aqui em Curitiba, o povo todo indo visitar o Neymar, tentando pegar um autógrafo, não é fácil, é muita gente. E ele sempre receptivo, um rapaz humilde. Até as pessoas que o conhecem não sabem desse lado dele. Eu torço muito para ele ir, para ele ajudar o Brasil, não sei se vai ser titular, se vai entrar jogando, se não vai entrar ou entrar um pouquinho, mas eu torço muito para ele ir, disputar a última copa dele e, quem sabe, nos ajudar a ser campeão. E ele pode trazer toda essa mobilização que existe em torno dele em prol do Brasil. Acho isso interessante também", finalizou.

O Santos de Cuca, agora, já vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o mesmo Coritiba neste domingo (17), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do torneio nacional.

Situação na Copa do Brasil

O Santos, com o resultado, está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, voltando à tal fase do torneio após três anos. O adversário do Peixe será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não data e horário definidos para o evento.

Próximos jogos do Santos

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Santos x San Lorenzo (quinta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)