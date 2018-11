Cuca se surpreende com fim do sub-23 no Santos: “Não sabia”

A decisão de extinguir a categoria sub-23 no Santos mostrou mais um ruído na comunicação do presidente José Carlos Peres com o técnico Cuca.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o treinador revelou não saber da novidade, mas prometeu ajudar os garotos nas próximas semanas.

“O que foi extinto? O sub-23? Para mim é novidade. Se for isso que vai acontecer, é a vida, mas não sabia. Não fui avisado. Esses meninos vão sair para jogar, emprestados para o interior no Campeonato Paulista e outros estaduais. Presidentes do clube me ligam e pedem indicação. Sempre entram em contato e eu recomendo. Tenho muitos amigos no futebol”, disse Cuca, antes de analisar a existência do sub-23.

“Depende da competição. Campeonato tinha que ser mais valorizado, quem foi campeão do sub-23 neste ano? Não sei. Tem que ser mais ventilado, com profissionalismo maior, competitividade maior, que apareça mais para mídia e público. Se ele não aparecer, simplesmente colocam sub-23 em cima do sub-20, sem fazer meninos. E aí pega no 23. Se estiverem emprestados, é melhor, jogam, ganham cancha e voltam melhores”, completou.

Nas contas do presidente José Carlos Peres, o fim do sub-23 acarretará em economia de cerca de R$ 1 milhão por mês. As próximas semanas serão de negociações para empréstimos ou dispensas. Alguns empresários já procuraram o Santos para propor rescisões.

“Temos um estoque de contratos longos e que estamos conseguindo emprestar ou dispensar. Numa análise fria, esse sub-23 custa R$ 700 mil por mês, fora encargos. Quase R$ 1 milhão. Apenas o Pituca era do sub-23, o restante estava na base (dos que deram certo). Vamos priorizar nossos meninos, há muitos jogadores de fora. Chegamos à conclusão de que a melhor maneira para participar dos campeonatos de aspirantes é usar o sub-20, deixar um pouco maior a ponto de tocar o 20 e o 23. Temos que privilegiar a nossa safra”, explica Peres.

O Santos tem 42 jogadores com mais de 20 anos ou que estão na última temporada para a equipe sub-20. Veja abaixo, com a validade dos contratos.

Anderson Chub – 30/12/2019

Brendon – 31/12/2019

Charles – 31/5/2020

Darlyson – 31/12/2018

Dedé – 31/12/2019

Diego Cardoso – 15/12/2019

Emerson Barbosa – 31/12/2019

Fabricio – 31/12/2019

Fernando Medeiros – 31/12/2018

Filipe – 30/4/2020

Gabriel Donizetti – 31/12/2018

Gabriel Casanova – 31/12/2018

Giovane Mario – 31/12/2018

Guilherme Alves – 31/12/2018

Higor Santos – 31/12/2018

Higor Felippe – 18/8/2019

Jean Rocha – 31/12/2018

João Igor – 29/9/2022

João Vitor – 09/8/2019

João Pedro – 31/5/2020

Juliano Almeida – 31/12/2019

Lorran – 31/5/2020

Lucas Anselmo – 31/12/2018

Lucas Otávio – 7/1/2019

Lucas Yanase – 31/12/2020

Marquinhos Tu – 31/1/2019

Marquinho – 31/12/2018

Patrick Florindo – 31/12/2018

Patrick Valverde – 30/4/2020

Pedro Henrique – 31/12/2018

Preto – 31/12/2019

Pepe – 31/10/2018

Renan Pastre – 31/12/2018

Renan – 31/12/2018

Ruan – 31/12/2018

Sabino – 29/9/2022

Sillas – 31/12/2018

Steylor – 31/12/2018

Thiago – 31/12/2018

Wesley – 30/5/2019

William – 31/12/2018

Yan – 31/12/2018